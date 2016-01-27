كيري ووانغ يؤيدان مفاوضات نووية مع كوريا الشمالية

قال وزير الخارجية الأمريكي، جـون كـيـري، إن تـجارب كوريـا الشمالية النووية تـخـالـف قـرارات الأمـم المتحدة ومجلس الأمن، وتابع: "نريد إحــيــاء الــمــفــاوضــات مـع كـوريـا الشمالية حول ملفها النووي مـرة أخـرى وأثق أننا سنتوصل لرؤية مشتركة".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الصيني (الأربعاء)، أن مـا تفعله كوريا الشمالية يــمــثــل تــهــديــدا لــكــل دول العالم، وأن الـــولايـــات الــمــتــحــدة ســتــقــوم بــدورهــا لحماية الأصـدقـاء، مع تأييد الــمــفــاوضــات مــن أجــل تــهــدئــة الــوضــع فــي بــحــر الــصــيـــن.

وأشار "كيري" إلى أن تطبيـق الاتفاقيات الدوليـة هو السبيل لمنع تصرفات همجية من نوع ما تفعله كوريا الشمالية، وأن الولايات المتحدة ستتخذ من الخطوات ما يكفل بتحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية.

وأوضح أن التوصل لاتفاق مـع إيـران نجح بـفـضـل الـتـعـاون مـن كـل الأطـراف، مؤكداً على اعتماد الدبلوماسية كمنهج لـتـهـدئـة الـوضـع فـي مـنـطـقـة شـرق آسيـا، لافتاً إلى أن اتفاقي المناخ ونووي إيران يثبتان أنه يمكننا التوصـل لتوافقات فـي مختلـف القضايـا.

ولفت "كيري" إلى أن الــولايــات الــمــتــحــدة والصين سـتـتـصـديـان للعنف والإرهاب حول العالم، وقال إن الـمـحـادثـات مــع الـجـانـب الـصينـي كـانـت بـنـاءة لكنها تطلبت وقتا أطول، وتابع: "اتفقنـا علـى اعتماد مبدأ المرونـة في النقاط الخلافية من أجل التوصل لتفاهمات".

من جهته، قال وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، إن موقف الصين يتوافـق مـع موقـف الأمـم المتحدة فيما يتعلق بملف كوريا الشمالية النووي، وتابع: "اتفقنا على التشاور بكل شفافية مع واشنطن فيما يتعلق بتجارب بيونغ يانغ النووية".

وأضاف أن هناك تشاورات مــع الـولايـات الـمـتـحـدة لـلـوصـول إلـى حـل سلمي للأزمة مع تايوان، كما تم الاتفاق عــلــى تهدئة الــوضــع فــي مــنــطــقــة بــحــر الصين.

وأكد "وانغ يي" أن الصين لا تسعى إلى أي حـضور غـيـر قـانـونـي فـي مـنـطـقـة بحر الصين، وأنها ستواصل الـجـهـود لـلتوصـل إلـى حـل لأزمـة الـمـلـف الـنـووي الـكـوري الشمالـي.

وأشار إلى أن هناك تعاونا مشتركا مع الولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة أزمات الاقتصاد العالمي وملفات أخرى، واتفاقا على تسريع المشاورات لإعطاء الـعلاقات الاقتصاديـة المشتركـة دفعة جديدة، كما أنه تم الاتفاق على تطبيق بنود اتفاقية المناخ.