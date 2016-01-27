البث الحي
منوعات

كوبلر: تنظيم الدولة يتمدد في ليبيا ويمثل خطرا

27/1/2016

حث مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر كافة الأطراف الليبية على قبول اتفاق الصخيرات الذي تم توقيعه لإقامة حكومة وحدة وطنية في البلاد.

وأكد كوبلر خلال مؤتمر صحفي بتونس، أنه لا قبول لأي أنشطة أخرى من أي طرف ليبي خارج إطار الأمم المتحدة، وأن التركيز الآن ينصب على الانتقال السلمي للسلطة في ليبيا ورفض العنف.

ورحب كوبلر بقبول مجلس النواب في طبرق باتفاق الصخيرات، لكنه أعرب في نفس الوقت عن قلقه مما سماه "بطء العملية السياسية في ليبيا مقارنة بالتحرك العسكري وتمدد تنظيم الدولة"، محذرا من تمدد التنظيم جنوبا في ليبيا ويمثل خطرا على النيجر وتشاد.

ودعا كوبلر الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية إلى لعب دور أكبر فيما يتعلق بالأزمة الليبية، كما دعا إلى التحاور مع من يرفضون الاتفاق السياسي الليبي تمهيدا للخطوة القادمة بالقيام بتعديلات دستورية.

وأشار كوبلر إلى أن الهدف الرئيسي توسيع قاعدة القبول لاتفاق الصخيرات وتجميع الكل حوله، منبها إلى أن أي تعديل على الاتفاق لابد أن يتم عبر مجلس النواب ومجلس الدولة في ليبيا.

وناشد كوبلر السياسيين وقادة المليشيات في ليبيا وضع حد لما سماه "عدم احترام السلطة في البلاد"، مرجعا انتشار السلاح خارج سلطة الدولة إلى حالة الفراغ السياسي في ليبيا.

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)
الأكثر قراءة

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

أذربيجان تحتج على قرار فرنسي بشأن كاراباخ.. وتركيا: مرجعية البرلمان الفرنسي قصص الخيال

وحدات من جيش أذربيجان في منطقة أغدام- 20 نوفمبر (رويترز)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

رايتس ووتش تدين إغلاق فرنسا لجمعية مناهضة للعنصرية ضد المسلمين.. ومفكر مغربي: مشروع ماكرون في أزمة

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)