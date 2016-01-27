شاهد.. سكان غزة يستخدمون القوارب للسير في الشوارع

لجأ سكان قطاع غزة المحاصر إلى القوارب للسير في الشوارع بعد أن أغرقت مياه الأمطار شوارع القطاع وجعلت السير فيه مستحيلا.

وفاقم الطقس السيء والحصار من معاناة سكان القطاع الذي يواجه حصارا خانقا من الجانب الإسرائيلي والمصري.

وأجلت طواقم الطوارئ سكانا من بيوتهم التي غمرتها مياه الأمطار الغزيرة بعد أن ضربت عواصف ممطرة القطاع في الأيام الأخيرة.

واضُطرت كثير من الأُسر إلى إيجاد وسائل بديلة للتدفئة وتحضير وجبات الطعام.

وتقيد إسرائيل حركة السلع الداخلة إلى القطاع منذ عام 2007 عندما سيطرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عليه. كما تغلق مصر المعبر الوحيد الذي يربطها بالقطاع معظم الوقت.

ويشكو فلسطينيو غزة أنهم عادة لا يجدون أسطوانة غاز الطهي لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر متصلة، كما أنهم عندما يحصلون عليها تكون معبأة بكمية غاز أقل مما يجب.

وتتفاقم أزمة الطاقة في نقص الغاز وانقطاع الكهرباء عن المدينة لساعات طويلة.

ويتسبب نقص الوقود في انقطاع الكهرباء ما يصل إلى ثماني ساعات يوميا كما تعاني المستشفيات من نقص الأدوية والمعدات الطبية.