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شاهد حين يدمع الرضيع كالرجل الكبير!

27/1/2016

الغناء للأطفال هو شيء طبيعي لجميع الأمهات والآباء عليهم القيام به خاصة عند إطعام هؤلاء الصغار، باعتبار أن الغناء يهدئ من صراخهم ويحول بكاءهم إلى قهقهة وضحك، وهو وسيلة مثلى أيضاً تدفع الطفل على النوم بخاصة في منتصف الليل.

طفل واحد كان لديه رد فعل معاكس تماماً لكل هذه التوقعات إلى درجة تأسر القلوب، حيث نشرت صحيفة ميرور البريطانية مقطعاً مصوراً تداوله رواد على مواقع التواصل الاجتماعي لرضيع من ولاية تينيسي الأمريكية يبكي متأثراً بغناء أمه وهي تطعمه.

العجيب في هذا الطفل المذهل أن عينيه امتلأت بالدموع ثم جرت كسيل على خديه الناعمين دون أي صوت يذكر على الإطلاق وكأنه رجل كبير في مشهد درامي تأثر بغناء صوت عذب رقيق!

ويظهر الفيديو الأم وهي تقوم بتغذية رضيعها "يلاند"، وكانت تغني له أغنية دينية عندما وجدت فجأة عيناه تمتلئان بالدموع لتنهمر بعد ذلك على وجهه.

هذا الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، بالطبع له ردود فعل رائعة في قلوب كل الآباء والأمهات حول العالم على حد سواء.

 

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