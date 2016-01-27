شاهد: بحرية إيران تطالب سفينة أمريكية بمغادرة خليج عمان

قالت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء إن البحرية الإيرانية طلبت من سفينة حربية أمريكية مغادرة خليج عمان حيث يجري الجيش الإيراني تدريبا بحريا (الأربعاء) .



وأضافت الوكالة إن البحرية الإيرانية أصدرت التحذير للسفينة لدى اقترابها من المنطقة فغادرت على الفور و"عاد الوضع لطبيعته".، وذكرت الوكالة أن إيران وجهت تحذيرات لسفن غربية أخرى أمس الثلاثاء وخرجت السفن من المنطقة.

وقالت إيران إنها تجري تدريبات بحرية قرب مضيق هرمز اليوم الأربعاء لاختبار غواصات ومدمرات وقاذفات صواريخ ، ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية اليوم عن الأميرال حبيب الله سياري قائد القوات البحرية قوله "المناورات تهدف لإظهار قوة القوات الإيرانية سواء في تحقيق الاستقرار في البحار وفي الدفاع عن الحدود البحرية للبلاد في مضيق هرمز وخليج عمان وشمالي المحيط الهندي."



كانت إيران قد احتجزت عشرة بحارة أمريكيين يوم 12 يناير الجاري بعد أن دخلت زوارقهم مياهها الإقليمية بسبب ما قالوا إنه خطأ ملاحي.



وأطلقت طهران سراحهم بسرعة مما أنهى سريعا واقعة أثارت القلق قبل التنفيذ المتوقع لاتفاق بين إيران والقوى العالمية ، وبعد بضعة أيام رُفعت عقوبات دولية كانت مفروضة على طهران في مقابل تقليص بعض أنشطتها النووية.



