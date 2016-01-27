جدل في لبنان بشأن "اكتحال الشبان"

جدل في لبنان ، حول كحل الشبان

ارتبط تكحيل العيون في العصر الحديث بالإناث ورغبتهن في التجمل ، لكنه بات ظاهرة آخذة في الانتشار بين الذكور في لبنان وخصوصا بين الشبان الذين يستخدمون مسحوق الكحل.

لم يعد استخدام "المكحلة" قاصرا على البنات بل بات لافتا في أوساط الشبان الذين يحددون جفون أعينهم بذلك المسحوق الأسود أو الداكن، البعض يربط الظاهرة بالسنة النبوية وخاصة وأن معظم المكتحلين من المسلمين السنة.

أحد المداوين بالأعشاب يؤكد على فوائد الكحل للعين ويقول إن " الكحل صحي للعين يُنقيها ويقوي الهدب ويعيد إنبات الشعر كما ويُذهب صداع الرأس."

لكن طبيب عيون قال إن "الكحل العربي الرائج لكحل العين غير صحي إطلاقا لأنه يحتوي في تركيبته على مادة الرصاص وهي مادة كيميائية مؤذية للعين وتؤدي إلى إصابتها بمشاكل والتهابات."

وأكد أنه عالج مرضى كثيرين كانوا يعانون من مضاعفات نتيجة استخدام الكحل العربي. وأضاف "لا أنصح باستخدامه نهائيا."

وعن ربط الظاهرة بالسنة النبوية قال مفتي صيدا السابق الشيخ أحمد نصار "النبي كان يكتحل ليلة الخميس" وينقل حديثا عن النبي يحث فيه على الاكتحال بالإثمد ( الكحل).

لكنه أضاف "أمر النبي بالاكتحال بالإثمد عند النوم ليلا وهذا يعني أن الكحل سيزول بعد وضوء الفجر أو قد يبقى شيء بسيط منه سيزول مع وضوء الظهر."

وقال جازما "ليس الأمر سنة بالنهار كما يفعله البعض فيكتحلون كل يوم كنساء هذا الزمان."

ومن الشبان من يقرون بأنهم يكتحلون اتباعا لموضة بدأت تروج في الغرب في أوساط الشبان ، فيقول أحدهم "بصراحة أنا أكحل عيني للفت أنظار الفتيات والتعرف عليهن. وفعلا هو أسلوب ناجح."

فيما يرد أحد الشباب على ذلك قائلا، إنه يرفض فكرة الاكتحال ويقول "إنها تذكرني بالانتحاريين الإرهابيين الذين نراهم كحيلي العينين وهم يتلون وصاياهم المليئة بالحقد والكراهية. وإذا صادفت أحدهم أسارع للابتعاد عنه خوفا."

أما الفتيات فتختلف أراءهن في مسألة اكتحال الذكور ، فتقول إحداهن "لا يوجد مبرر للشاب لأن يكحل عينيه وعندما أرى أحدهم كحيل العينين يسود لدي اعتقاد بأنه مخنث."

فيما ترى أخرى أنه في اكتحال الشاب "صرعة شبابية وموضة تماما كاستخدام الشبان لأقراط الأذن أو تحديد الحواجب أو صبغ الشعور بالألوان."