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تراجع "آيفون" يخفض إيرادات "أبل" للمرة الأولي

27/1/2016

آيفون تدفع إيرادات "أبل" للتراجع

توقعت شركة "أبل" للتكنولوجيا تسجيل أول انخفاض في ايراداتها خلال 13 عاما، مع تسجيل أبطأ زيادة على الإطلاق في مبيعات هواتف "آيفون"، ما يشير إلى أن فترة النمو المتسارع للشركة ربما يكون إلى زوال.

يأتي هذا التباطؤ متزامنا مع قلق محللي وول ستريت من عدم امتلاك الشركة منتجا رائجا يمكن أن يأخذ مكان هواتف آيفون، ولا تعلن أبل عن حجم مبيعات ساعتها (ووتش) لكن لا يبدو انها تثبت وجودا بحجم آيفون بعد مرور عام على طرحها.

وفيما وردت أنباء عن انشغال الشركة بصنع سيارة ظلت الرؤية بشأن ما يمكن أن تفعله في هذا المجال ومتى غير واضحة.

وقالت الشركة (الثلاثاء) إنها باعت 74.8 مليون هاتف آيفون في الربع الأول من عامها المالي الذي انتهى في 26 ديسمبر كانون الأول هو أول ربع مكتمل لحصر مبيعات هاتفي (آيفون 6اس) و(آيفون 6اس بلس). وكانت نسبة 0.4 بالمئة في نمو المبيعات هي أبطا نسبة منذ طرح  أول منتج للهاتف الذكي في 2007 .

وتتوقع أبل ايرادات في الربع الثاني تتراوح بين 50 و53 مليار دولار وهي أقل من متوسط توقعات المحللين التي قدرتها بنحو 55.5 مليار دولار. وسجلت أبل عائدات عن الربع ذاته من العام الماضي بلغت 58 مليار دولار.

 

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