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بث مباشر لمؤتمر منظمة "أنا يقظ" للإعلان عن مؤشرات الفساد

27/1/2016

مؤتمر منظمة "أنا يقظ"
 

تقيم منظّمة "أنا يقظ" التونسية مؤتمرا صحفيا، بالتّعاون مع منظمة الشّفافية الدولية، للإعلان عن مؤشّر مدركات الفساد في 2015.

و مؤشّر مدركات الفساد هو مؤشّر عالمي لتحديد نسب الفساد في القطاع العام حيث يقدّم بشكل سنوي درجات الفساد في 168 دولة.

وخلال المؤتمر الصحفي سيتم التطرق إلى ترتيب تونس في مؤشّر مدركات الفساد 2015 مقارنة بـ 168 دولة حول العالم، والثّغرات القانونية والسّياسية التي تعيق مكافحة الفساد في تونس. بالإضافة إلى تقييم المنظّمة لمجهودات الحكومة التونسية في مكافحة الفساد، وتقديم توصيات عاجلة لمجلس نواب الشعب والحكومة.

ويمكنكم متابعة المؤتمر عبر موقعنا واليوتيوب على الرابط التالي:

https://www.youtube.com/watch?v=6ZrqqKJUhWI&feature=youtu.be

المصدر : الجزيرة مباشر
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