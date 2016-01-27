انطلاق معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ(47)

انطلاق الدورة 47 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

بدأ معرض القاهرة الدولي للكتاب دورته السابعة والأربعين اليوم الأربعاء بمشاركة 850 ناشرا من 34 دولة عربية وأجنبية ، ويمتد المعرض المقام في أرض المعارض الدولية بمدينة نصر في شرق القاهرة حتى العاشر من فبراير شباط ويرفع المعرض هذا العام شعار "الثقافة في المواجهة".

وتحل مملكة البحرين ضيف شرف على معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورة هذا العام. واختير الكاتب والروائي المصري جمال الغيطاني الذي رحل في العام الماضي عن 70 عاما شخصية المعرض.

ويصاحب المعرض نشاط متنوع يشمل إقامة ندوات فنية ولقاءات فكرية وأمسيات شعرية ومناقشات لأعمال تلفزيونية وسينمائية، ويستضيف المعرض هذا العام مجموعة من الكتاب والمفكرين والأدباء من أبرزهم الكاتب الإيطالي كارلو روفيلي والكاتب التونسي شكري المبخوت والناقد والأديب المغربي أحمد المديني والشاعر المصري فاروق شوشة وشاعر العامية المصري سيد حجاب.

ويعد معرض القاهرة الدولي للكتاب أكبر معرض من نوعه في الدول العربية من حيث عدد المشاركين والإقبال، وقالت الهيئة المصرية العامة للكتاب -التي تنظم المعرض سنويا- إن عدد الزائرين بالعام الماضي تجاوز المليوني زائر.