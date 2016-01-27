اليونيسف تطلق نداءً إنسانياً من أجل 43 مليون طفل

أطلقت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" نداءً إنسانياً لجمع 2.8 مليار دولار من أجل تلبية الاحتياجات الانسانية لنحو 43 مليون طفل حول العالم، مع تخصيص الحصة الكبرى من هذه الأموال (بنسبة 25 بالمائة) لدعم تعليمهم.

وقالت أفشان خان، مديرة برامج الطوارئ في اليونيسف، في بيان صحفي، "إن ملايين الأطفال محرومون من التعليم، الذي يعد مكوناً أساسياً للحياة لهم، وسط مجازر إطلاق النار والتفجيرات التي يعانون منها في مناطق عدة حول العالم.

وأضافت أنه في هذا العام سيتم تخصيص ربع قيمة الأموال لصالح التعليم، فمن خلال تثقيف عقول الأطفال نبني أملاً نتصور فيه مستقبلاً أفضل لهم ولأسرهم ومجتمعاتهم ونساعد في كسر حلقة الأزمات المزمنة.

وتخطط اليونيسف لمساعدة عدد أكبر من الأطفال، ممن يعيشون في مجتمعات تعاني من أزمات، في الحصول على التعليم الأساسي، ليصل إلى 8.2 مليون طفل في 2016 بدلا من 4.9 مليون في 2015.

وتأمل اليونيسف في مساعدة قرابة 5 ملايين طفل سوري، يعيشون إما داخل بلدهم أو في الدول المجاورة، ويعانون جراء الحرب الدائرة في سوريا.

وبحسب تقديرات الأمم المتحدة، يعيش واحد من بين كل تسعة أطفال حول العالم في مناطق صراعات.

وتضاعف عدد الاطفال الذين يعيشون في مناطق أو دول تمزقها الصراعات في عام 2015، ويواجه هؤلاء الاطفال خطر الموت قبل بلوغ سن الخامسة لأسباب يمكن الوقاية منها، وفق الأمم المتحدة.