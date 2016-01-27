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الصيد: تحسن الوضع الأمني دفعنا لتقليل ساعات حظر التجوال

27/1/2016

الحبيب الصيد رئيس الحكومة التونسية
 

قال الحبيب الصيد، رئيس الوزراء التونسي، إن تحسن الوضع الأمني في المحافظات التي شهدت احتجاجات، دفع الحكومة إلى تقليل ساعات حظر التجوال لمدة ساعتين، مؤكدا أن قوات الأمن تتعامل بحنكة مع الأزمة.

وأضاف الصيد في كلمته أمام جلسة استثنائية لمجلس النواب التونسي لمناقشة الاضطرابات الأخيرة في البلاد، إن هناك مندسين في صفوف المتظاهرين السلميين يريدون استغلال مظاهرات الشباب. مستطردا "تونس حاليا منيعة وملتفة وتدافع عن الانتقال الديمقراطي".

وأشار الصيد إلى أن الوزراء قاموا بزيارات إلى جميع المناطق تقريبا للوقوف على طبيعة المشكلات، موضحا أن الحكومة تتواصل مع المسئولين المحليين في مدينة "القصرين" لإيجاد حلول لمشكلات السكان.

ونبه الصيد إلى أن حل مشكلة البطالة ليست مسؤولية الحكومة فحسب بل "مسئولية جماعية"، معتبرا أن الحلول التي يتم طرحها ناقصة ولكنها مناسبة وفق الإمكانات الحالية.

المصدر : الجزيرة مباشر
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