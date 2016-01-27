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الصومال، الدولة الأكثر فسادا في عام 2015

27/1/2016

الصومال في المركز الأول للدول الأكثر فسادا في 2015

تصدرت الصومال قائمة الدول الأكثر فسادا في العالم في عام 2015 وفقا لمؤشر مدركات الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية ، فيما جاءت كوريا الشمالية في المركز الثاني وتلتها أفغانستان في المرتبة الثالثة.

وذكرت وكالة أنباء خامه برس الافغانية في نشرتها  الأربعاء أن ملايين الدولارات التي كان من المفترض أن تنفق على "إعادة الاعمار" نهبت او تم تبديدها وهو ما يقوض الجهود المبذولة من أجل إشاعة الاستقرار والسلام.

وقالت المنظمة إن عمالة الاطفال مازالت واقعا حزينا في بيئة يجد المواطنون أنفسهم فيها فريسة للفقر وينعم فيها المسؤولون الفاسدون، وأضافت المنظمة إن تجارة البشر و وفيات الاطفال وانخفاض المستوى التعليمي والفساد البيئي والإرهاب هي ضمن المآسي التي يغذيها هذا الفساد.

وأوضحت المنظمة أن مشكلة الفساد عالمية ويمكن القضاء عليها بالجهود المشتركة، مشيرة إلى أن المؤشر هذا العام يشير بوضوح إلى أن الفساد مازال "محنة" حول العالم في عام 2015، ولكن الحقيقة هي أن هذا العام هو العام الذي خرج الناس فيه إلى الشوارع للتظاهر ضد الفساد، وقد أرسل الناس من كل حدب وصوب رسالة قوية إلى هؤلاء الذين يتواجدون على رأس السلطة انه قد حان الوقت "لمحاربة الفساد".

وقال جوزيه أوجاز رئيس منظمة الشفافية الدولية إن الفساد يمكن دحره اذا عملنا معا للقضاء على استغلال السلطة والرشوة و تسليط الضوء على الصفقات السرية، مشددا على أنه يجب على المواطنين الاتحاد ليبلغوا حكوماتهم انهم ضاقوا ذرعا بالفساد.

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