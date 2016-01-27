ارتفاع أسعار النفط مع آمال بخفض الإنتاج

ارتفاع نسبي في أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط في تعاملات الثلاثاء محققة مكاسب بنسبة أربعة في المائة مدعومة بآمال لدى المستثمرين بأن المنتجين في منظمة أوبك وخارجها يقتربون من اتفاق لخفض الإنتاج وسط واحدة من أضخم تخم المعروض في عقود.

وقفز أسعار الخام بعد أن جددت منظمة البلدان المصدرة للبترول دعواتها إلى المنتجين المنافسين لخفض الإمدادات إلى جانب أعضائها لكن روسيا – أكبر منتج للنفط خارج أوبك- تقاوم هذه الدعوات حتى الآن.

وقال وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي إنه يرى "بعض المرونة" نحو التوصل لاتفاق وهي فكرة طرحت ورفضت بشكل متكرر على مدى أكثر من عام.

و زادت المشتريات في سوق النفط في تعاملات بعد ظهر الثلاثاء بعد أن قالت شركة هيس كورب وهي منتج نفطي عالمي مقره الولايات المتحدة إنها تخطط لخفض الإنفاق الرأسمالي بحوالي 40 بالمئة هذا العام.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 1.30 دولار أو 4.26 بالمئة لتسجل عند التسوية 31.80 دولارا للبر ميل بعد ان قفزت في وقت سابق من الجلسة إلى مستوى أكثر ارتفاعا بلغ 32.72 دولار.

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.11 دولار أو 3.7 بالمئة لتبلغ عند التسوية 31.45 دولارا للبرميل بانخفاض حوالي دولار عن أعلى مستوى لها في الجلسة البالغ 32.41 دولارا.

وكانت عقود برنت قد هوت الأربعاء الماضي إلى أدنى مستوى منذ نوفمبر تشرين الثاني 2003 عند 27.10 دولارا للبرميل قبل أن تصعد 15 بالمئة في جلستي الخميس والجمعة.