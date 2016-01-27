أمير دولة قطر يصدر أمرا بتعديل تشكيل مجلس الوزراء

أمير دولة قطر – الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

أصدر أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمرا أميريا بتعديل تشكيل مجلس الوزراء ، وجاء نص الأمر الأميري كما يلي.

الأمر الأميري رقم /1/ لسنة 2016 بتعديل تشكيل مجلس الوزراء.

يعين كل من ..

1- الدكتور خالد بن محمد العطية وزيرا للدولة لشؤون الدفاع عضوا بمجلس الوزراء.

2- الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزيرا للخارجية.

3- السيد صلاح بن غانم العلي وزيرا للثقافة والرياضة.

4- الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزيرا للتنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية.

5- السيد جاسم بن سيف السليطي وزيرا للمواصلات والاتصالات.

6- السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزيرا للبلدية والبيئة.

7 – الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرا للصحة العامة.

وألغى الأمر الأميري كل حكم يخالف أحكامه .

وقضى الأمر بالعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية.