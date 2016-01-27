أمير دولة قطر يصدر أمرا بتعديل تشكيل مجلس الوزراء

أصدر أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمرا أميريا بتعديل تشكيل مجلس الوزراء ، وجاء نص الأمر الأميري كما يلي.
الأمر الأميري رقم /1/ لسنة 2016 بتعديل تشكيل مجلس الوزراء.
يعين كل من ..
1- الدكتور خالد بن محمد العطية وزيرا للدولة لشؤون الدفاع عضوا بمجلس الوزراء.
2- الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزيرا للخارجية.
3- السيد صلاح بن غانم العلي وزيرا للثقافة والرياضة.
4- الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزيرا للتنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية.
5- السيد جاسم بن سيف السليطي وزيرا للمواصلات والاتصالات.
6- السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزيرا للبلدية والبيئة.
7 – الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرا للصحة العامة.
وألغى الأمر الأميري كل حكم يخالف أحكامه .
وقضى الأمر بالعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية.