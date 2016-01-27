أمريكي يسطو على 6 بنوك دون أن يشهر أي سلاح

الحكم بالسجن 5 سنوات على أميركي يسرق 6 بنوك في 7 أسابيع

أصدرت محكمة أمريكية حكما بالسجن لخمس سنوات على رجل من ميزوري اعترف بسرقة ستة بنوك ثم هرب بدراجة لشراء الهيروين الذي أدمنه ، دون أن يشهر سلاحا.

وقال مكتب المدعي العام في كانساس سيتي إن شون كريستوفر بيكر (43 عاما) سرق بنوكا في كولومبيا بولاية ميزوري على مدى سبعة اسابيع في يناير كانون الثاني 2015 وسلب نحو 14 ألف دولار.

وقال المدعون في بيان إن بيكر -الذي أقر بانه مذنب في أغسطس اب- كان يقبل مبتسما ويسلم موظف الخزينة بالبنك حقيبة وورقة يطلب فيها فئات كبيرة من الأوراق المالية مع نصيحة بتنفيذ المطلوب في هدوء ، فيما لم يشهر مسدسا أو أي سلاح آخر على الإطلاق.

وأشار البيان أنه بعد فرار "بيكر" من البنوك كان يقفز فوق دراجة تنتظره ، و أنه في آخر عملية سرقة له هرب عبر طريق معبد وترك الدراجة وملابس خارجية إلى جوار جدول نهر صغير وخبأ الأموال في حذائه ، حيث قبض عليه بعد التعرف عليه من خلال تسجيلات فيديو صورت سرقات سابقة له، حيث اعترف بارتكابه السرقات لشراء الهيروين الذي أدمنه.