آبل تسجل أرباحا فصلية قياسية بقيمة 18.4 مليار دولار

شعار شركة آبل

سجلت شركة آبل أعلى أرباح فصلية لها على الإطلاق الثلاثاء حيث بلغت أرباحها 18.4مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 26 ديسمبر/ كانون الأول، غير أنها أشارت إلى أن الإيرادات ربما تتراجع قريبا.

وأرجع الرئيس التنفيذي للشركة تيم كوك الأرباح القياسية إلى ما وصفه بالمبيعات "القياسية" لهواتف آي فون وساعة آبل ووتش وجهاز آبل تي في.

وباعت آبل 76.8 مليون هاتف آي فون في الربع الأول من عامها المالي 2016.

وتوقعت آبل تحقيق إيرادات تتراوح بين 50 و 53 مليار دولار في الربع المالي الثاني، مقابل 58 مليار دولار حققتها الشركة في الربع نفسه من العام الماضي 2015.

وفي حال تحققت تلك التوقعات فستكون تلك المرة الأولى في أكثر من عقد التي تتراجع فيها إيرادات آبل.