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5 مرشحين يتنافسون على رئاسة "الفيفا "بينهم عربيان

26/1/2016

خمس شخصيات تتنافس على خلافة بلاتر في الفيفا

أعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم عن القائمة النهائية للمرشحين لمقعد ـ رئيس الفيفا –السلطة الكروية العليا في العالم .

وتضم القائمة  5 مرشحين خلفاً للسويسرى جوزيف بلاتر الذى تم تجميده 8 أعوام بسبب فضائح متعلقة بالفساد المالى والإدارى.

ومن المقرر اجراء انتخابات  في ال28 من فبراير المقبل  بمدينة زيوريخ.

ومن بين المرشحين الخمسة شخصيتان من العالم العربي وهما الشيخ  سلمان بن إبراهيم رئيس الاتحاد الاسيوي لكرة القدم من البحرين  ، والأمير  على بن الحسين من الاردن ، بالإضافة إلى السويسرى جانى إنفانتينو، والجنوب أفريقى طوكيو سيكسويل، والفرنسى جيروم شامبانيى.

ولم يبق أمام المرشحين الخمسة سوى شهر واحد فقط من أجل إقناع الاتحادات العالمية لكرة القدم البالغ عددها 209 بأحقية  كل واحد فيهم بأنه الأنسب والأجدر لرئاسة الفيفا

وكان بلاتر قد احتكر هذه  المنصب لأربع ولايات ثم انتخب في مايو لولاية خامسة، لكنه اضطر بعدها بساعات إلى الإعلان عن نيته التخلي عن منصبه  بسبب تهم الفساد التي طالت الفيفا  

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