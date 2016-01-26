منتصر: إجراء انتخابات الإخوان خلال 4 أشهر

شعار جماعة الإخوان المسلمين

قال المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين بمصر، محمد منتصر، إن الجماعة ستمضي قدما في العمل على إجراء انتخابات جديدة شاملة لجميع المستويات وكافة القيادات في وقت لا يتجاوز الأربعة أشهر.

وثمن منتصر في بيان نشرة على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الثلاثاء دعوة الشيخ يوسف القرضاوي لأعضاء الجماعة بحل خلافاتهم وتجاوز الأزمة.

وأضاف البيان :" نثمن دور شيخنا الجليل د يوسف القرضاوي، وجميع علماء الأمة الذين شاركوا في إجراءات الوساطة والتقريب، فهكذا عهدناهم نبراسا لنا وقادة".

وتابع البيان: " ندعم بيان شيخنا الجليل، وندعو الجميع للالتزام والقبول به، والتعاون على إنجاز ما فيه من بنود، ووقف أي إجراءات سابقة من شانها شق الصف وتعميق الانقسام".

وأكد البيان التزام الجميع بإدارة أعمال الجماعة في هذه الفترة من خلال المؤسسات التالية : فضيلة القائم بأعمال المرشد و مجلس الشورى العام و اللجنة الإدارية العليا المشكلة في الداخل في أكتوبر تشرين الأول 2015 و الرابطة المصرية في الخارج و مكتب الإخوان بالخارج.

وكان الدكتور يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، دعا جماعة الإخوان المسلمين لإجراء انتخابات شاملة لمؤسسات الجماعة في الداخل والخارج، بأسرع وقت ممكن، وفق لائحة تنظيمية يجري التوافق عليها في مؤسسات الجماعة؛ لتعزيز ثقة الجماعة والتفافها حول قيادتها، وتطوير رؤيتها، وتفعيل أدائها حسب وصفه.

وأضاف القرضاوي في بيان أنه أجرى عددا من اللقاءات والمداولات مع طرفي الأزمة في جماعة الإخوان المسلمين من أجل التوسط لرأب الصدع وحل الخلافات بين قيادات الجماعة .

وأكد القرضاوي على ضرورة الالتزام بالمسار الثوري السلمي المقرر والمعتمد من قبل مؤسسات الجماعة وقيادتها، وعلى رأسها مرشد الجماعة ومجلس الشورى العام ومن وصفهم بالقوى الثورية المخلصة.

وكانت أزمة نشبت داخل صفوف جماعة الإخوان في الداخل والخارج بعد إعلان أمين جماعة الإخوان، محمود حسين إقالة محمد منتصر من منصبه وهو القرار الذي تلاه انقسامات داخل صفوف الجماعة.