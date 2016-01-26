معرض للتطريز الفلسطيني ضمن مهرجان ثقافي بالكويت

قفاطين..وسائد..بُسُط مزخرفة.. كلها تُعرض إلى جانب ملابس وأشياء أخرى هذه الأيام في الكويت في إطار معرض يحتفي بفن التطريز الفلسطيني.

افتُتح المعرض يوم الاثنين 25 يناير/ كانون الثاني بحضور عدد من كبار الشخصيات بينهم السفير الفلسطيني لدى الكويت رامي طهبوب.

وقال طهبوب "يعني هذا المعرض هو أولا مشاركة فلسطينية في مهرجان القرين. ونحن دائما في فلسطين نحرص على أن تكون دولة فلسطين حاضرة في كل احتفالات دولة الكويت."

والمنتجات المُطرزة صناعة يدوية لنساء فلسطينيات يعملن في جمعية إنعاش المخيم الفلسطيني التي أُقيمت لدعم النازحين الفلسطينيين وتحسين أوضاعهم المعيشية.

وتأسست جمعية إنعاش في عام 1969. وتعمل منذ ذلك التاريخ على نشر التراث الثقافي الفلسطيني في فن التطريز والمنتجات الفنية ذات الصلة.

وتدير الجمعية عددا من الورش في مخيمات اللاجئين لتمكين النساء من مساعدة أُسرهن.

وقالت لينا يشروطي إدريس ممثلة جمعية إنعاش "الهدف هو إظهار الجمال واستمرارية التطريز الفلسطيني وكيفية تطوره على مر الزمان. ونحن نعرض ماضيه وحاضره ومستقبله لنبين كيفية تطور فن التطريز والأعمال اليدوية المصاحبة له على مر السنين وكيف نستخدمه في التصميمات الحديثة والأثاث الحديث."

وتتاح لزوار المعرض -إلى جانب مشاهدة نماذج فنية معقدة وتصميمات فريدة بشكل مباشر- إمكانية شراء بعض المنتجات المعروضة.

وتشمل المعروضات اليدوية سترات وملابس أخرى ووسائد.

وينظر بعض الزائرين للمعرض باعتباره أكبر من كونه مجرد معرض لأثاث منزلي. من هؤلاء زائرة فلسطينية قالت لتلفزيون رويترز "ولادنا فلسطينية لازم يعرفوا تراثهم لأنهم ما عاشوا فيه ولا نحنا عشنا فيه بس بنتعلم من اللي نشوفه من اللي بنقرآه."

وقالت الشيخة ألطاف سالم العلي الصباح الرئيسة الفخرية لجمعية السدو الحرفية التي تستضيف المعرض "وراء كل قطعة نسيج فيه قصة جميلة. قصة بيئة..قصة إنسان.. قصة ثقافة. ودورنا إن إحنا نساهم في التعريف بهذه القصص لأنها بالأخير كلها قصص إنسانية واحدة يعني."

يستمر المعرض الذي يُقام تحت عنوان (فن التطريز الفلسطيني.. الماضي.. الحاضر.. والمستقبل) ثلاثة أيام ويُختتم يوم الأربعاء (27 يناير كانون الثاني).

ويأتي هذا المعرض في إطار عدد من الأحداث والأنشطة الثقافية التي تنظمها مدينة الكويت بمناسبة اختيارها عاصمة للثقافة الاسلامية لعام 2016.