مصر: وفاة مختفٍ قسريا تحت وطأة التعذيب

تزايد اعداد المختفين قسريا في مصر -ارشيف

بعد إختفائه قسريا بيومين قتلت قوات الأمن المصرية الشيخ حسين محمد رضوان حسين داخل مكان احتجازه بمعسكر قوات الامن المركزى بالزقازيق "تبعد 80 ك عن القاهرة "تحت وطأة التعذيب الممنهج .

وقالت أسرته "تم اختطاف الشيخ الذي يبلغ من العمر 42 عاما منذ أول أمس الأحد من قبل قوات الأمن بمدينة القرين التابعة لمحافظة الشرقية وتم إخفاؤه بشكل قسرى ليفاجأوا بفاجعة مقتله ".



واستنكر أهالى قرية الطويلة التابعة لمدينة فاقوس والتي كان يقيم بها الشيخ الجريمة لما عرف عنه من حسن الخلق والسمعة الطيبة بين أهالى القرية الذين طالبوا بسرعة الكشف عن كل من تورط فى هذه الجريمة.



ومعروف عن ضحية التعذيب أنه كان دائم المشاركة في المسيرات والمظاهرات المناهضة للانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس المعزول محمد مرسي في 3 يوليو 2013

وتنكر السلطات المصرية ووزارة الداخلية وجود أي حالة اختفاء قسري في مصر ،الا أنه ووفقا للشكاوى الواردة للمجلس القومي لحقوق الانسان فإن عدد المختفين قسريا في مصر وصل الي 121 شخصا.

ومن بين حالات الاختفاء القسري حالة أشرف شحاته عضو حزب الدستور الذي اختفى تماما وأنكرت الأجهزة الأمنية معرفتها بأي تفاصيل عن اختفائه ، إلا أنه اكتشف وجوده بسجن الزقازيق العمومي بعد عامين من اختفائه قسريا.

وردت "الداخلية " على "القومي لحقوق الإنسان " بأن 15 شخصا من الواردة أسماؤهم في قائمة المختفين قسريا تم إخلاء سبيلهم و3 اشخاص هربوا من السجون و99 آخرين قيد الحبس لارتكابهم جرائم متنوعة علي حد وصف وزارة الداخلية.