مأوى خاص لطالبي اللجوء المثليين بألمانيا

مأوى خاص باللاجئين المثليين لأول مرة – د ب أ

تستعد مدينة نورنبرغ الألمانية لافتتاح مأوى لطالبي اللجوء من المثليين جنسيا، في خطوة هي الأولى من نوعها في ألمانيا. وتخطط العاصمة برلين لمشروع مشابه لإيواء اللاجئين المثليين.

وذكرت مصادر في مدينة نورنبرغ أمس أن المبنى المكون من طابقين سيقدم أماكن إقامة لنحو عشرة من مثليي الجنس من طالبي اللجوء لألمانيا، وتتحمل المدينة تكلفة المشروع.

وتأتي هذه الخطوة التي تشرف عليها إحدى الجمعيات، كرد فعل على التمييز المتواصل ضد اللاجئين من مثليي الجنس في منشآت طالبي اللجوء، وفقا لبيانات الجمعية.

وتشير بيانات الجمعية التي نشرتها وكالة الأنباء الألمانية، إلى أن نحو 600 من أصل ثمانية آلاف من طالبي اللجوء في نورنبرغ، من المثليين جنسيا.