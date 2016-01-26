شركة أمريكية تطرح عقارا جديدا يقضي على الالتهاب الكبدي

أعلنت شركة أمريكية متخصصة في صناعة الدواء طرح عقار دوائي يشفي من الالتهاب الكبدي الفيروسي "سي" بنسبة 100% خلال فترة علاج تستمر ثلاثة أشهر.

وقالت شركة "أبفي" في مؤتمر صحفي عقدته اليوم الثلاثاء ضمن فعاليات معرض الصحة العربي بدبي إن الدواء الجديد يكافح النوع الجيني الأول والرابع لفيروس "سى"، وهو النوع الذي سجل معدلات إصابة كبيرة في منطقة الشرق الأوسط، مشيرة إلى أنها حصلت على تراخيص لطرحه للمرضى من وزارات الصحة في الإمارات والكويت وعمان وقطر والبحرين والسعودية ولبنان والأردن ومصر.

وقال الدكتور عبود بيجاني، نائب رئيس الشركة في الشرق الأوسط، إن العقار الذي يحمل اسم "فيكيرا" أصبح متاحا للمرضى في المنطقة العربية، وهو يعطى للمريض في صورة أقراص، ودون أدوية مساعدة، على مدار ثلاثة أشهر، وهو آمن لمرضى الفشل الكلوي الحاد، وثبتت فعاليته في القضاء على المرض بنسبة 100%.

وأضاف أن الدواء يعمل على منع خلايا الفيروس من الانقسام ويعمل على تفكيك عملية تكاثر الفيروس في جسم المريض.

ويشارك في معرض ومؤتمر الصحة العربي أكثر من 2500 شركة من 36 دولة من بينها ألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة والهند وفرنسا، ويعد أكبر معرض للقطاع الصحي بالشرق الأوسط والثاني عالميا.