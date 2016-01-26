شاهد.. صبرا: الأزمة السورية تدار في إسرائيل

قال جورج صبرا رئيس المجلس الوطني السوري إن الوضع في سوريا يدار في إسرائيل من خلال غرفة استخبارات روسية مقرها بغداد بالتعاون مع إيران.

وأضاف صبرا خلال ندوة لمركز الجزيرة للدراسات بعنوان "5 أعوام على انطلاقة الربيع العربي.. آفاق وسيناريوهات المستقبل" أن التدخل الروسي أنقذ النظام السوري من الانهيار وخلط الأوراق إقليميا وسيطر على الفضاء السياسي.

وتابع أن المنطقة تمر بأجواء من التهويل والتطرف والإرهاب لتعطيل حركة التغيير في المنطقة.

وأضاف أن ما يحدث في سوريا هو تقسيم عرقي وديني للدولة وتحويلها إلى "كانتونات".

وحذر من أن جمهوريات الربيع العربي والمنطقة تتعرض لمخاطر التقسيم والتدخل الروسي جاء لينفذ المخطط.

وقال إن حركة التغيير المرتبطة بالربيع العربي تواجه عقبات عدة أبرزها بقاء الأزمة السورية دون حل.