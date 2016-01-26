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شاهد: أبرز أحداث27 يناير 2011

26/1/2016

في في اليوم الثالث من أيام الثورة المصرية  وصل الدكتور محمد البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إلى القاهرة للمشاركة في المظاهرات, مؤكداً استعداده لقيادة المرحلة الانتقالية.

وأعلنت مصادر رسمية عن اعتقال ألف شخص على الأقل، وأن السلطات سوف تعلن عن "إجراءات حاسمة" ضد المتظاهرين في المساء.

ووقعت في 27 يناير  اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن في العديد من المحافظات، واعتقل الشاب وائل غنيم أحد أبرز الداعين للتظاهر عبر صفحة "كلنا خالد سعيد" على موقع "فيسبوك".

المصدر : الجزيرة مباشر
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