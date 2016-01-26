شاهد .. أبرز أحداث ثاني أيام الثورة المصرية

تتابع قناة الجزيرة مباشر بث يوميات الثورة المصرية خلال الثمانية عشر يوما الأولى من عمرها ، حيث تتضمن يوميات الثورة أبرز المشاهد التي تم توثيقها خلال تلك الأيام .

في السادس والعشرين من يناير وفي ثاني أيام الثورة تواصلت المسيرات الحاشدة التي انطلقت من مختلف ميادين الجمهورية بالتوازي مع ميادين القاهرة التي حاولت تظاهراتها الوصول إلى ميدان التحرير قبل أن تواجهها جحافل الأمن المركزي بالرصاص الحي والغاز المسيل للدموع والخرطوش.

وواصلت قوات الأمن في هذا اليوم اعتقال عشرات المتظاهرين بالتوازي مع إصابة العشرات نتيجة تصدي قوات الأمن للتظاهرات بالقوة .