البث الحي
منوعات

سائقو التاكسي يقطعون الطرق الرئيسية بباريس

26/1/2016

تظاهر سائقو التاكسي صباح اليوم الثلاثاء بمناطق متفرقة بباريس وقاموا بشل حركة السير وإحراق الإطارات في الطريق الدائري بمنطقة "بورت ماييو" الواقعة في أطراف الدائرتين الـ16 والـ17 للعاصمة الفرنسية.

وتدخلت الشرطة لإزالة الحواجز والإطارات لفتح الطريق أمام حركة سير السيارات واعتقلت عددا من المتظاهرين.

وانضم سائقو تاكسي من مختلف أنحاء فرنسا وآخرون قادمون من بلجيكا وبلدان أوربية أخرى إلى الحركة الاحتجاجية وشاركوا بدورهم في قطع الطريق، مؤكدين عزمهم مواصلة الحركة الاحتجاجية لعدة أيام حتى يتم الاستجابة لمطالبهم.

ويطالب سائقو سيارات الأجرة في فرنسا بتدخل الحكومة لحظر سيارات النقل السياحي "في تي سي" التي تؤثر على نشاطهم.

وذكرت مديرية الشرطة بباريس أن نحو 1200 سائق تاكسي يتظاهرون في مواقع مختلفة بباريس، لا سيما عند مطاري شارل ديجول وأورلي، حيث أصيب متظاهر بعد أن صدمته سيارة متوجهة إلى المطار.

 

المزيد من منوعات

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)
الأكثر قراءة

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

لاعب يعتدي على الحكم بضربة بهلوانية والجمهور يشاركه (فيديو)

لاعب يعتدى على الحكم بضربة بهلوانية (مواقع التواصل الإجتماعي)

رايتس ووتش تدين إغلاق فرنسا لجمعية مناهضة للعنصرية ضد المسلمين.. ومفكر مغربي: مشروع ماكرون في أزمة

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

هجوم على إعلامية مصرية بسبب تعذيبها ثعلبا صحراويا على الهواء (فيديو)

ثعلب بين يدي صياد في حلقة البرنامج (موافع التواصل)