سائقو التاكسي يقطعون الطرق الرئيسية بباريس

تظاهر سائقو التاكسي صباح اليوم الثلاثاء بمناطق متفرقة بباريس وقاموا بشل حركة السير وإحراق الإطارات في الطريق الدائري بمنطقة "بورت ماييو" الواقعة في أطراف الدائرتين الـ16 والـ17 للعاصمة الفرنسية.

وتدخلت الشرطة لإزالة الحواجز والإطارات لفتح الطريق أمام حركة سير السيارات واعتقلت عددا من المتظاهرين.

وانضم سائقو تاكسي من مختلف أنحاء فرنسا وآخرون قادمون من بلجيكا وبلدان أوربية أخرى إلى الحركة الاحتجاجية وشاركوا بدورهم في قطع الطريق، مؤكدين عزمهم مواصلة الحركة الاحتجاجية لعدة أيام حتى يتم الاستجابة لمطالبهم.

ويطالب سائقو سيارات الأجرة في فرنسا بتدخل الحكومة لحظر سيارات النقل السياحي "في تي سي" التي تؤثر على نشاطهم.

وذكرت مديرية الشرطة بباريس أن نحو 1200 سائق تاكسي يتظاهرون في مواقع مختلفة بباريس، لا سيما عند مطاري شارل ديجول وأورلي، حيث أصيب متظاهر بعد أن صدمته سيارة متوجهة إلى المطار.