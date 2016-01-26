روحاني طالبا من بابا الفاتيكان: صلِّ من أجلي

طلب الرئيس الإيراني، حسن روحاني، من بابا الفاتيكان، فرانسيس، اليوم الثلاثاء، أن "يصلي من أجله"، وذلك في إطار الزيارة الحالية التي يقوم بها الأول لإيطاليا.

جاء ذلك في ختام لقاء جمع روحاني والبابا، في حاضرة الفاتيكان، اليوم، بحسب ما ذكرته إذاعة الفاتيكان.

روحاني خلال زيارته للفاتيكان

من جهته طالب البابا فرنسيس من روحاني العمل مع دول الشرق الأوسط الأخرى لإحلال السلام ومنع انتشار

الإرهاب وتهريب الأسلحة في المنطقة.

وأشار بيان صدر عن الفاتيكان بعد الاجتماع إلى "الدور المطلوب من إيران أن تلعبه" لإيجاد حلول سياسية للمشاكل التي تؤثر على الشرق الأوسط.

وبحث الطرفان كذلك "مواضيع تتعلق بنشاط الكنيسة الكاثوليكية في إيران، وجهود الفاتيكان لصالح تعزيز الكرامة الإنسانية والحرية الدينية".

كما تطرق اللقاء الذي استمر 40 دقيقة، بحسب البيان الذي تلقت الأناضول نسخة منه، إلى تطبيق الاتفاق النووي المبرم مؤخراً، وتم التشديد على الدور الهام الذي من المؤمل بأن تلعبه طهران جنباً إلى جنب مع الدول الأخرى في المنطقة "لتعزيز الحلول السياسية المناسبة للمشاكل التي يعاني منها الشرق الأوسط، وضرورة التصدي لمكافحة انتشار الإرهاب والاتجار بالأسلحة".

وشدد الطرفان في مباحثاتهما على "أهمية الحوار بين الأديان، ومسؤولية الطوائف الدينية في تعزيز المصالحة والتسامح والسلام".

وأهدى الرئيس الإيراني، بابا الفاتيكان في ختام اللقاء، سجادة صُنعت يدوياً في مدينة قم، فيما قدم الأخير لضيفه، نسخة من رسالته العامة حول الخالق، بحسب الإذاعة نفسها.

وكان روحاني، وصل إلى إيطاليا، أمس الاثنين، في زيارة تستمر 3 أيام، يتوجه بعدها إلى فرنسا، في أول جولة له إلى أوروبا، بعد إنهاء العزلة الدولية عن بلاده، ورفع العقوبات عنها، مع بدء تنفيذ الاتفاق النووي، منتصف الشهر الجاري.

والتقى روحاني، خلال زيارته لإيطاليا، مسؤولين إيطالييين، على رأسهم نظيره الرئيس، سيرجو ماتاريلا، ورئيس حكومته، ماتيو رينزي.

ويرافق الرئيس الإيراني في جولته هذه، 120 من رجال الأعمال، ومديري الشركات الصناعية والتجارية في إيران.