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دراسة : البطاطس تتسبب الإصابة بـ "سكر الحمل"

26/1/2016

دراسة : البطاطس تتسبب في الإصابة بـ "سكر الحمل"

بينت نتائج دراسة علمية أن البطاطس يمكن أن ترفع مستوى السكر في الدم عند النساء الحوامل.

وقالت الدراسة أن العلماء درسوا لمدة عشر سنوات حالة 15000 امرأة حاملاً لمعرفة علاقة التغذية بمرض سكري الحمل.

وأضحت أن النساء اللواتي كن يتناولن وجبة بطاطس في الأسبوع ازداد احتمال إصابتهن بهذا المرض بنسبة 20 بالمائة، واللواتي يتناولن 2 -4 وجبات ارتفع هذا الاحتمال إلى 27 بالمائة ، أما اللواتي تناولن 5 وجبات وأكثر من البطاطس في الأسبوع فقد ارتفع هذا الاحتمال إلى 50 بالمائة.

ولكن عند تناول المرأة الحامل وجبتين من الخضروات بدلا من البطاطس انخفض احتمال الإصابة بنسبة 12 بالمائة.

ويفترض الدكتور جان شويلين من المعهد الوطني الأمريكي للرعاية الصحية، ان سبب ذلك هو احتواء البطاطس على نسبة عالية من النشاء التي تسبب ارتفاع مستوى السكر في الدم، وإن ارتفاع مستوى السكر في الدم خلال فترة الحمل يمكن أن يسبب الإرهاق والإصابة بالأمراض وضعف البصر وكذلك الإصابة بمرض السكري بعد وضع المولود.

 

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