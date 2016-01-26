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تكلفة المسكن في هونغ كونغ الأعلى على مستوى العالم

26/1/2016

تكلفة المسكن في هونج كونج الأعلى في العالم – الجزيرة

أظهر مسح نشرت نتائجه اليوم  الثلاثاء أن تكلفة الحصول على مسكن في هونغ كونغ هي الأعلى على مستوى  العالم بالنسبة للقدرة الشرائية للسكان.

وبحسب المسح الذي أجرته مؤسسة "ديموغرافيا" الموجودة في الولايات  المتحدة فإن سعر الشقة العادية في هونغ كونغ أصبح يعادل 19 مثل إجمالي  الأجر السنوي للشخص العادي في المدينة خلال العام الماضي مقابل 17 مثلا  في 2014.

كما احتفظت سوق الإسكان في هونغ كونغ بالمركز الأول كأغلى سوق في العالم للعام السادس على التوالي وفقا للمسح الذي شمل 367 مدينة خلال الربع الثالث من العام الماضي.

ونقلت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" عن سيمون لو المدير التنفيذي  لمؤسسة "كلويارز إنترناشيونال" القول إن "المزاج الاستثماري يتراجع"،  مضيفا أن أسعار المساكن في المدينة التابعة سياسيا للصين قد تنخفض بنسبة  5% بنهاية العام الحالي.

وجاءت مدينة سيدني الأسترالية كثاني أعلى مدن العالم  من حيث تكلفة الحصول على مسكن حيث تعادل حوالي 2ر12 مثل إجمالي الدخل السنوي للشخص  العادي، ثم مدينة فانكوفر الكندية بما يعادل 8ر10 أمثال, بحسب مؤسسة  "ديموغرافيا" التي تعتبر وصول تكلفة الحصول على مسكن إلى أكثر من 5.1  أمثال  إجمالي الدخل السنوي للشخص "سعر غير محتمل للغاية".

وبحسب تقرير ساوث "تشاينا مورنينغ بوست" فإن سعر الشقة التي تبلغ  مساحتها 40 مترا مربعا على ساحل كولون يعادل 34ر4 مليون دولار هونغ كونغ  (560 ألف دولار أمريكي)  بما يعادل حوالي 14 ألف دولار أمريكي لكل متر  مربع.

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