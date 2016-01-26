تغطية التماثيل العارية خلال زيارة الرئيس الإيراني لإيطاليا

روحاني مع رئيس الوزراء الإيطالي في مؤتمر صحفي(أسوشيتد برس)

أفادت تقارير إعلامية إيطالية اليوم الثلاثاء أنه تمت تغطية التماثيل الرومانية الأثرية العارية خلال زيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني لإيطاليا.

ونشرت الكثير من المواقع الإخبارية ، من بينها مواقع صحف شهيرة مثل "لا ريبوبليكا" و"كوريرا ديلا سييرا"، صورا لعدة تماثيل معروضة في متاحف كابيتوليني في روما وقد تم حجبها تماما بألواح بيضاء.

واستضافت متاحف كابيتوليني مؤتمرا صحفيا في وقت متأخر أمس الاثنين لروحاني ورئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي .

وأفادت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" بأنه لم يتم تقديم أي نبيذ على مائدة العشاء، وهي إيماءة أخرى لاحترام معتقدات روحاني.