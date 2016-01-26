بندقية مزيفة تتسبب في إخلاء أكبر محطة قطارات بإيطاليا

محطة قطارات تيرميني في روما – أرشيفية

أغلقت محطة تيرميني في روما، أكبر محطة للسكك الحديدية في إيطاليا، لفترة وجيزة أمس بسبب إنذار كاذب تسبب فيه رجل كان يمشي في المبنى ومعه "بندقية مزيفة" بحسب وصف تقارير إعلامية إيطالية.

وذكرت شركة "ريتي فيروفيارا إيطاليانا"، وهي شركة البنية التحتية للسكك الحديدية في إيطاليا، في بيان لها إنه تم إخلاء المحطة الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي (1900 بتوقيت جرينتش) وتوقفت حركة المرور لمدة نحو 25 دقيقة بعدما تم إخطار الشرطة بوجود رجل مسلح.

وذكرت صحيفة "لا ريبابليكا" ومحطة "آر إيه آي" التلفزيونية أن الرجل الذي شوهد يمشي بهدوء في لقطات الكاميرات الأمنية، استقل قطارا محليا واعتقلته الشرطة في بلدة أنانجني جنوب شرقي روما.

وبينما ذكرت وسائل إعلام إيطالية أن السلاح الذي كان بحوزة الرجل "مزيف"، فإن الشرطة لم تعلق على هذا السلاح.