البث الحي
منوعات

بعد انهيار السياحة .. ممثل مالك الفورسيزون بشرم الشيخ ينتحر

26/1/2016

انتحار ممثل مالك الفورسيزون بشرم الشيخ (صورة تعبيرية)

تعرض ممثل مالك فندق الفورسيزون في شرم الشيخ بمصر للإصابة بجرح قطعي في الرقبة والقصبة الهوائية ونزيف حاد بالأوردة فيما كشفت تحقيقات الأمن المصري الأولية أن القتيل انتحر باستخدام سكين بسبب حالة اكتئاب أصابته منذ عشرة أيام .

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن الشرطة أنها عثرت  في موقع الحادث على ورقة كتبها القتيل يعترف فيها بالانتحار .

ويمر العاملون في قطاع السياحة بشرم الشيخ بأزمة اقتصادية ضخمة بسبب انهيار القطاع السياحي بشكل شبه كامل في مصر عقب تفجير الطائرة الروسية بشرم الشيخ .

وكان رئيس رئيس الغرف السياحية المصرية إلهامي الزيات قد أعلن قبل أيام أن أعداداً كبيرة من فنادق الغردقة وشرم الشيخ تتخطّى الـ 20 فندقاً أبلغتهم رسمياً بقرار إغلاقها لعدم وجود حركة سياحية وافدة.

 

المزيد من منوعات

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)
الأكثر قراءة

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

لاعب يعتدي على الحكم بضربة بهلوانية والجمهور يشاركه (فيديو)

لاعب يعتدى على الحكم بضربة بهلوانية (مواقع التواصل الإجتماعي)

رايتس ووتش تدين إغلاق فرنسا لجمعية مناهضة للعنصرية ضد المسلمين.. ومفكر مغربي: مشروع ماكرون في أزمة

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

هجوم على إعلامية مصرية بسبب تعذيبها ثعلبا صحراويا على الهواء (فيديو)

ثعلب بين يدي صياد في حلقة البرنامج (موافع التواصل)