بعد انهيار السياحة .. ممثل مالك الفورسيزون بشرم الشيخ ينتحر

انتحار ممثل مالك الفورسيزون بشرم الشيخ (صورة تعبيرية)

تعرض ممثل مالك فندق الفورسيزون في شرم الشيخ بمصر للإصابة بجرح قطعي في الرقبة والقصبة الهوائية ونزيف حاد بالأوردة فيما كشفت تحقيقات الأمن المصري الأولية أن القتيل انتحر باستخدام سكين بسبب حالة اكتئاب أصابته منذ عشرة أيام .

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن الشرطة أنها عثرت في موقع الحادث على ورقة كتبها القتيل يعترف فيها بالانتحار .

ويمر العاملون في قطاع السياحة بشرم الشيخ بأزمة اقتصادية ضخمة بسبب انهيار القطاع السياحي بشكل شبه كامل في مصر عقب تفجير الطائرة الروسية بشرم الشيخ .

وكان رئيس رئيس الغرف السياحية المصرية إلهامي الزيات قد أعلن قبل أيام أن أعداداً كبيرة من فنادق الغردقة وشرم الشيخ تتخطّى الـ 20 فندقاً أبلغتهم رسمياً بقرار إغلاقها لعدم وجود حركة سياحية وافدة.