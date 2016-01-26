القرضاوي يدعو لانتخابات داخلية عاجلة للإخوان

الدكتور يوسف القرضاوي

دعا رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الدكتور يوسف القرضاوي جماعة الإخوان المسلمين لإجراء انتخابات شاملة لمؤسسات الجماعة في الداخل والخارج، بأسرع وقت ممكن، وفق لائحة تنظيمية يجري التوافق عليها في مؤسسات الجماعة؛ لتعزيز ثقة الجماعة والتفافها حول قيادتها، وتطوير رؤيتها، وتفعيل أدائها حسب وصفه.

وأضاف القرضاوي في بيان حصلت "الجزيرة مباشر" على نسخة منه أنه أجرى عددا من اللقاءات والمداولات مع طرفي الأزمة في جماعة الإخوان المسلمين من أجل التوسط لرأب الصدع وحل الخلافات بين قيادات الجماعة .

وأكد القرضاوي على ضرورة الالتزام بالمسار الثوري السلمي المقرر والمعتمد من قبل مؤسسات الجماعة وقيادتها، وعلى رأسها مرشد الجماعة ومجلس الشورى العام ومن وصفهم بالقوى الثورية المخلصة.

وأضاف أنه لابد للطرفين من المحافظة على مؤسسات الجماعة، في ضوء تطوير لوائحها، واستكمال مكوناتها، وحسن استثمار طاقات أبنائها وإمكاناتهم، مع التأكيد على مزيد من العناية والاهتمام بمشاركة الشباب والمرأة.

وأكد رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين على ضرورة التوقف عن التراشق الإعلامي، وعدم إصدار بيانات وقرارات من شأنها تأجيج المشاعر وتعميق الانقسام، وأن يكونوا على قدر المسؤولية في نصرة المظلومين والدفاع عنهم .