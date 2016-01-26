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الشنقيطي: الحكام مخيرون بين إصلاح حقيقي أو ثورة شعبية

26/1/2016

قال الدكتور محمد مختار الشنقيطي أستاذ الأخلاق السياسية بمركز التشريع الإسلامي بالدوحة إنه لا يزال هناك أمل في أن يدرك الحكام أهمية الإصلاح بدلا من لجوء الشعوب للثورة.

وأضاف الشنقيطي خلال ندوة لمركز الجزيرة للدراسات بعنوان  "5 أعوام على انطلاقة  الربيع العربي.. آفاق وسيناريوهات المستقبل" أن هناك حاجة لإدراك الحكام إلى القيام بإصلاح حقيقي والالتقاء في منتصف الطريق مع المحكومين.

وحذر الشنقيطي من دور الثورة المضادة، قائلا إن خسارة الاعتدال تؤدي إلى تحول الثورة من حركة مسالمة إلى حركة تحرر عنيفة.

وذكر أن الثورة المضادة استمرت 80 عاما في فرنسا عقب الثورة وعطلت المجتمع الفرنسي لسنوات طويلة.

المصدر : الجزيرة مباشر
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