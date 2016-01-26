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الشرطة المصرية تعتقل مراسل"أبلة فاهيتا" بسبب فيديو

26/1/2016

 

أكدت صحف ووسائل إعلام مصرية اعتقال شادي أبو زيد مراسل برنامج أبله فاهيتا من قبل قوات الشرطة بسبب مقطع فيديو ساخر بثه عبر حسابه على فيس بوك

 

وكان أبو زيد قد نشر مقطع فيديو على صفحته على موقع فيسبوك يظهر استخدامه للواقي الذكري كبالونات كتب عليها جملة "من شباب مصر إلى الشرطة في 25 يناير" .

وقد حقق الفيديو انتشارا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي وكتب شادي عبر حسابه "طالما هي مبقاش فيها مظاهرات ولا صوت معارض يبقى هنفضل نسف عليكم حتى واحنا بنموت هنموت واحنا بنسف عليكم يا رب تكونوا انبسطوا معانا"

ونشرت صفحة الشرطة المصرية على فيسبوك تهديدا لأبو زيد متوعدة أن الشرطة ستنتقم منه على حد وصفها.

في الإطار ذاته قال أشرف زكي ، نقيب المهن التمثيلية، إن مجلس إدارة النقابة اجتمع اليوم، الثلاثاء، وقرر وقف أحمد مالك عن العمل، وعدم إعطائه تصاريح للمشاركة في الأعمال الفنية.

وتأتي تصريحات  نقيب المهن التمثيلية لوسائل إعلام مصرية بعد مشاركة الفنان أحمد مالك لشادي أبو زيد في الفيديو المنشور .

وأظهر تعاطي النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو كما ضخما من السخرية من الشرطة المصرية التي تتهمها منظمات حقوقية محلية ودولية بقتل وتعذيب عشرات المواطنين داخل مقر الاحتجاز .

ودشن النشطاء هاشتاج #بلالين_الداخلية كتضامن مع شادي ومالك وتعبيرا عن سخطهم من تهويل وسائل الإعلام المصرية في تعاطف الشعب المصري مع الشرطة واحتفائه بهم يوم أمس رغم أن ما رصدته الكاميرات لا يتجاوز العشرات في التحرير وغيره .

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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