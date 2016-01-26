"الشرطة الأوروبية" تحذر من شن هجمات جديدة على أوروبا

يوروبول دشن أول مركز له في أمستردام

حذر مدير الشرطة الأوربية "يوروبول" روب وينرايت من أن تنظيم الدولة قام بتطوير "قدرات قتالية جديدة لشن حملة هجمات واسعة النطاق" تتركز بشكل خاص على أوربا.

وأشار وينرايت إلى أن تنظيم الدولة يعد لهجمات جديدة في عدد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وخصوصا فرنسا، وذلك في تقرير قدمه وينرايت بمناسبة الإطلاق الرسمي للمركز الأوروبي لمكافحة الإرهاب في أمستردام.

واجتمع وزراء داخلية الاتحاد الاوروبي أمس في أمستردام لمناقشة الأخطار التي تهدد القارة، بدءا من التهديد الإرهابي، بالموازاة مع إنشاء وكالة أوربية جديدة لمكافحته، وصولا إلى المخاوف من انهيار منطقة شنغن نتيجة أزمة اللاجئين الأخيرة.

وأوضح مدير "يوروبول" روب وينرايت أن المركز عبارة عن "بنية دائمة اتخذ قرار بإنشائها على المستوى السياسي، وتقدم للمرة الأولى في أوروبا مركزا عملياتي مكرس لأنشطة تجري على مستوى القارة حول مسائل الإرهاب الحساسة بحسب وصفه .

ومن المفترض أن يسد هذا الصرح إحدى الثغرات الرئيسية في مجال مكافحة الإرهاب على المستوى الأوربي، وهي ضعف تبادل المعلومات بين الدول التي لا تتبادل الثقة الكافية للتعاون في المجال الاستخباراتي الحساس.

وتحتل مسألة الإرهاب حيزا كبيرا من محادثات الوزراء، بالإضافة إلى المناقشات حيال مسألة "المقاتلين الأجانب" ومكافحة تهريب الأسلحة.