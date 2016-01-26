الأمم المتحدة: 2.5 مليون طفل لاجئ سوري نهاية 2016

لاجئون سوريون في لبنان – الجزيرة

قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة لشؤون التعليم، غوردون براون، إنَّ "عدد الأطفال السوريين اللاجئين، سيرتفع نهاية العام الحالي، إلى مليونين ونصف المليون طفل، وهم بحاجة إلى التعليم".

وأضاف براون، في بيان له، أنَّ المعارك، أجبرت 5 آلاف طفل سوري على ترك بلادهم كل أسبوع، داعيًا لتوفير التعليم لهؤلاء الأطفال في لبنان، وتركيا، والأردن.

وقال المبعوث الأممي، "نحن بحاجة لـ 750 مليون دولار، لبدء برنامج تعليم الأطفال، في المدارس في الفترة المسائية، بعد انتهاء فترة تعليم الأطفال صباحًا وبعد الظهر، تمَّ تأمين 500 مليون منها، ونأمل تأمين بقية المبلغ خلال فترة قصيرة".

وأوضح براون، أنَّهم يهدفون لتطبيق البرنامج في الأردن، ولبنان، وتركيا، من خلال 1600 مدرسة، بحيث تكون نموذجًا لتشمل كافة الأطفال السوريين عام 2017.

