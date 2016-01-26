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إحباط تهريب 2000 من طائر العقعق بماليزيا

26/1/2016

طائر العقعق الأخضر – أرشيفية

أعلن مسؤول اليوم الثلاثاء أن  شرطة البحرية الماليزية أحبطت محاولة  لتهريب ما يقرب من 2000  من طائر  العقعق  لخارج البلاد .

وقال رئيس الشرطة البحرية بول خيو خون شيانج إنه تم استعادة 1920  طائرا  في وقت متأخر من أول أمس الأحد في العشرات من الأقفاص على متن قارب سريع  في بلدة بونتيان في ولاية جوهور على بعد 300 كيلومتر جنوب كوالالمبور .

وأضاف   " الطيور كانت موضوعة في 96 قفصا خشبيا ".

وتمكنت الشرطة من استعادة القارب السريع من المياه الضحلة على شاطئ  بونتيان ، عقب ترك أصحابه له بعد مطاردة مع الشرطة استمرت 20 دقيقة ، ولم يتم إلقاء القبض على أي من المهربين .

ويشار إلى أن طيور العقعق تعد من الطيور الأليفة المفضلة لدى المواطنين في ماليزيا بالإضافة إلى سنغافورة وتايلاند .ومن غير القانوني شراء أو  بيع هذه الطيور في ماليزيا.

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