أمريكا تتهم بوتين بالفساد المالي والمحسوبية

اتهامات امريكية لبوتين بالفساد والتربح -ارشيف

اتهمت الإدارة الأمريكية وللمرة الأولى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالفساد المالي والتربح والمحسوبية

وقال آدم سوزبين نائب وزير الخزانة الأميركي والمشرف على العقوبات بالوزارة لـ"بي بي سي " إن الرئيس الروسي فاسد وإن الإدارة الأمريكية تعرف ذلك منذ "سنوات طويلة".

وأضاف: "تابعناه وهو يجزل العطاء لأصدقائه، والمقربين منه، بينما يهمش هؤلاء الذين لا يعتبرهم من المقربين منه وذلك اعتمادا على أصول تمتلكها الدولة. ويوجه ثروات الطاقة الروسية وغير ذلك من التعاقدات مع الدولة إلى هؤلاء الذين يعتقد أنهم سوف يقدمون له خدمات مع إقصاء من يرى أنهم لن يفعلوا ذلك وبالنسبة لي هذا هو الفساد بعينه".

وأكد زوبن أن بوتين يتقاضى "راتباً رسمياً يقدر بـ 110 آلاف دولار سنوياً، ولكن هذا لا علاقة له بوضعه المالي الحقيقي وهو لديه خبرة طويلة في إخفاء أمواله".

وعلقت متحدثة باسم الرئيس الروسي لـ"بي بي سي " على الاتهامات الموجهة لبوتين بقولها " لا تستحق التعليق عليها لأنها ليست سوى محض خيال".

وبالتزامن مع تلك الاتهامات الأمريكية، كشف بوتين في وقت سابق أنه لا يزال يحتفظ ببطاقة انتسابه إلى الحزب الشيوعي ولا يزال يقدر "المُثل الشيوعية".

وقال في مؤتمر بجنوب روسيا "لم أتخلص من بطاقتي الحزبية، لم أحرقها وأضاف "قدرت كثيرا وما زلت أقدر المثل الشيوعية والاشتراكية" التي "تذكر بكثير من تلك الواردة في التوراة".