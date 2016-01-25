828 مشاركة بجائزة شاعر الرسول بقطر

أعلن في العاصمة القطرية الدوحة إغلاق باب الترشيحات لأكبر جائزة في حب الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وتحمل اسم "جائزة كتارا لشاعر الرسول", تحت شعار "تجملَ الشعرُ بخيرِ البشر".

وأعلنت المؤسسة العامة للحي الثقافي (كتارا) الأحد تلقيها 828 مشاركة للفوز بالجائزة التي تقدر قيمتها المالية بـ675 ألف دولار، وسيعلن عن الفائزين بها يوم 14 من أبريل/نيسان المقبل.

وتصدرت منطقة الشام والعراق قائمة المشاركات العربية بـ250 قصيدة، يليها السودان ومصر بـ236 مشاركة، ثم بلدان المغرب العربي بـ184 قصيدة، وبعدها مشاركات دول الخليج العربي واليمن بـ145 مشاركة، في حين اقتصرت مشاركة الدول غير العربية على 13 قصيدة.

وأعلن المدير العام لـ"كتارا" خالد بن إبراهيم السليطي أن فعاليات مهرجان "في حب الرسول ستتضمن معرضا عن الشعراء الذين برعوا في مدح الرسول عبر العصور، ومحاضرات عن "الرسول الإنسان" على مدى ثلاثة أيام، إضافة إلى دروس تربوية عن شخصية الرسول الكريم وحياته ووجوب محبته والاقتداء بهديه، يشهدها الجامع الكبير بكتارا.

وأوضح السليطي أن الجائزة تهدف إلى تشجيع المواهب الشابة وصقلها وتنمية مهاراتها الأدبية والشعرية ودعم قدرات الشباب ليترجموا نبوغهم إلى أشعار تخدم الإسلام، والعمل على ربط الشباب بحضارة أمّتهم والجوانب المشرقة منها وتعزيز الهوية العربية والإسلامية لديهم.

وأكد المدير العام للحي الثقافي على أهمية الشعر واللغة العربية في وحدة الأمة الإسلامية، وتعريف الجمهور وعموم الناس بقيمة فن الشعر ومدى تأثّره بالواقع وتأثيره عليه من خلال التجارب الشعرية والقصائد الملقاة على لسان المتسابقين، وإحياء تراث الأشعار الإسلامية القديمة والألوان الشعرية الحديثة في مناخ تغلب عليه روح المنافسة والتفاعل.