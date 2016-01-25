300 ألف أمريكي يملكون طائرات من دون طيار

قالت هيئة الطيران الاتحادي الأمريكية إن نحو 300 ألف أمريكي سجلوا امتلاكهم طائرات من دون طيار في البيانات الاتحادية الجديدة التي تهدف إلى التعامل مع زيادة في تحليق طائرات من دون طيار قرب المطارات والمناطق العامة دون تصريح.

وذكرت هيئة الطيران أن 295306 مالكين لهذا النوع من الطائرات سجلوا أسماءهم خلال مهلة شهر أُطلقت في 21 من ديسمبر/ كانون الأول وحصلوا من الهيئة على رقم سيوضع على الطائرة كما تحمل كل سيارة لوحة أرقام.

ولم يتضح عدد الطائرات بلا طيار التي تم تسجيلها. وأمر التسجيل يسري على طائرات بلا طيار زنتها تتراوح بين 250 جراما الى 25 كيلوجراما.

وقال خبراء إن عدد الطائرات من دون طيار التي قدمت كهدايا خلال احتفال عيد الميلاد تراوح بين 700 ألف ومليون طائرة.

وقال مايكل ويرتا مدير هيئة الطيران الاتحادي في بيان "الاعداد التي سجلت حتى الان مشجعة للغاية."

ويرى المسؤولون الاتحاديون أن عمليات التسجيل على الانترنت هي وسيلة للتعامل مع مخاوف أمنية ثارت نتيجة تحليق طائرات من دون طيار قرب المطارات والأماكن العامة المزدحمة.