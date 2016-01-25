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هيئة شئون الأسرى: الوضع الصحي لـ"القيق" تدهور

25/1/2016

الصحفي الفلسطيني المعتقل – محمد القيق

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بفلسطين إن الوضع الصحي للمعتقل الفلسطيني الصحفي محمد القيق المضرب عن الطعام لليوم الثاني والستين تدهور بشكل غير مسبوق.

وأضافت الهيئة في بيان الاثنين إن "الأسير القيق دخل في مرحلة صعبة بعد فقدانه للنطق والوعي وهناك تخوفات غير مسبوقة من حدوث أعراض مفاجئة قد تؤدي إلى موته".

وقال المحامي أشرف أبو سنينة الذي يتابع قضية القيق لرويترز إن "المخابرات الإسرائيلية تغلق باب الحوار وترفض البحث في مطالب الأسير محمد القيق المتمثلة في إنهاء اعتقاله الإداري أو تحديد موعد زمني للإفراج عنه".

ولم يتسن الحصول على تعقيب من المخابرات الإسرائيلية على هذه التصريحات.

واعتقلت إسرائيل القيق – وهو متزوج ولديه طفلان ويعمل مراسلا صحفيا لإحدى القنوات الفضائية العربية- من منزله في رام الله في 21 نوفمبر تشرين الثاني.

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