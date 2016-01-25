ناشطون يدشنون هاشتاج # 25_يناير في ذكرى الثورة

دشن ناشطون هاشتاج # 25_ يناير على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " في ذكرى الاحتفال بمرور خمس سنوات على ثورة الخامس والعشرين من يناير للتعبير عن أرائهم في هذه الذكرى وما تمثله لهم .

وغرد محمد مختار الشنقيطي قائلا " سيظل يوم 25 يناير يوما خالدا في تاريخ الشعوب العربية ، درب الحرية طويل ، والجاهل من يظن أن ثورات #الربيع _العربي في نهايتها ".

وقال القزاز " ومين فينا يوم 25 مغرد ش على # Jan 25 نتداول عليه الأخبار والصور وأعداد المعتقلين وتحركات المظاهرات والمستشفى الميداني".

وغرد أخر قائلا " يوم 25 يناير علامة فارقة في تاريخ مصر غصبا عن المجرمين # ذكرى_ ثورة _ يناير" .