منظمة الصحة العالمية: 41 مليون طفل يعانون من البدانة

صورة طفل _ أرشيف

أشارت منظمة الصحة العالمية إلى توجه "مثير للقلق" بشأن بدانة الأطفال، في تقريرها اليوم الاثنين أن هناك41 مليون طفل تقل أعمارهم عن خمسة أعوام يعانون من البدانة.

وقالت المنظمة إن "الأطفال الذين يعانون من البدانة من المرجح بصورة كبيرة أن يظلوا كذلك عندما يتقدمون في العمر، كما أنهم يواجهون خطر الإصابة بأمراض مزمنة "، محذرة من أن التوجه الحالي "يمكن أن يضر بالكثير من المزايا الصحية التي ساهمت في زيادة معدل الأعمار ".

وبحسب أخر بيانات متاحة أعلنتها المنظمة في جنيف، فإن معدل البدانة بين الأطفال في هذه الفئة العمرية وصل إلى 6.1% خلال عام 2014 .

وقد تم تسجيل أكبر زيادة في هذه الفترة الزمنية في الدول ذات الدخل القليل أو المتوسط، حيث تضاعف العدد من 7.5 مليون إلى 15.5 مليون طفل .

وقالت المنظمة إن الدول التي تواجه مشكلة جوع تعاني حاليا من مشكلة بدانة الأطفال، حيث أن الرضع الذين يعانون من سوء التغذية معرضون بصورة أكبر لأن يصبحوا بدناء لاحقا بمجرد أن يتناولوا مزيد من الطعام ويتبنوا أسلوب حياة غير صحي .

وأوضح التقرير أن البدانة بين الأطفال يمكن أن تسبب مجموعة من الأمراض تشمل أمراض القلب والسكري، كما أنها يمكن أن تساهم في الإصابة بالاكتئاب وتعثر التحصيل في المدرسة .

وقد أصدرت المنظمة توصيات لمحاربة البدانة مثل دعوة الحكومات لإطلاق سياسات تعزز الأنظمة الغذائية الصحية بالإضافة إلى فرض ضرائب على الأطعمة غير الصحية .