مقتل 4 واعتقال 181 بينهم أطفال في ذكرى ثورة مصر

الأمن المصري يقتل اثنين ويعتقل العشرات في ذكرى ثورة يناير

أكدت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات أن قوات الأمن اعتقلت 181 مواطنا الاثنين في الذكرى الخامسة لثورة يناير ومقتل أربعة من بينهم شقيقين بمدينة 6 أكتوبر غرب القاهرة.

وكشفت التنسيقية في تقرير شامل لها أصدرته الاثنين أن الشقيقين اللذين قتلتهما قوات الأمن اليوم بمدينة 6 أكتوبر هما جابر محمد حسيب، وسيد محمد حسيب، ووفقا لشهود عيان فإنهما من بني سويف، وكانا في زيارة لخالتهما بمدينة 6 أكتوبر .

وأضافت التنسيقية المصرية أن أكبر محافظة شهدت اعتقالات هي محافظة القاهرة حيث تم اعتقال 68 شخصا وتلتها محافظة الشرقية التي اعتقل منها 21 وكذلك القليوبية 21 وتلتهم البحيرة بـ 12 معتقلا وكفر الشيخ 10 والجيزة 10 والاسكندرية 6 والمنوفية 2 والغربية 7 وبني سويف 3 والمنيا 7 والدقهلية 6 ودمياط والفيوم شخص واحد.

وكشفت بيان التنسيقية أن هناك 8 أطفال من بين المعتقلين وهم بلال محمود مرسي أحمد" من محافظة القليوبية، و "هشام عبد العظيم عبد المنعم" 15عاما من كفر شكر-محافظة القليوبية، و "عبد الرحمن محمد محمد جمال" في الصف الثالث الثانوي، من طلخا- بمحافظة الدقهلية، و"أحمد أبو بكر محمد سعد" 17 عاما من ميدان الساعة محافظة الإسكندرية، و"يوسف علي شوقي" من مدينة نصر محافظة القاهرة.

ولفت بيان التنسيقية إلى أن قائمة المعتقلين شملت 20 من النساء والفتيات 4 من الحامول- محافظة كفر الشيخ، وفتاة من الهرم محافظة الجيزة ،وتم إخلاء سبيلهن لاحقا.

ولفتت إلى أنه تم اعتقال 5 فتيات أخريات من منطقة المعادي بمحافظة القاهرة ومازلن رهن الاعتقال حتى اللحظة.

وأكدت التنسيقية أن قوات الأمن اعتقلت "عفاف إبراهيم" وهي خالة الشقيقين الذين تمت تصفيتهم في أكتوبر.

وأوضح بيان التنسيقية أن من بين الانتهاكات التي قامت بها قوات الأمن اليوم في الذكرى الخامسة لثورة يناير الحصار المشدد على بعض القرى والمناطق من بينها حصار قرية البصارطة بمحافظة دمياط ، وحصار قرية " قصر الباسل" بمحافظة الفيوم، وحصار واقتحام قريتي "عرب شبين" و"البسوس" بالقناطر الخيرية؛ وقريتي "العتوة القبلية والبحرية" مركز قطور بمحافظة الغربية، واستمرار الحصار والتضييق على كل من قرية العدوة بالشرقية للأسبوع الثاني على التوالي، وقرية "الميمون" في بني سويف.

كما رصدت التنسيقية العنف الذي مارسته الأجهزة الأمنية في تعاملها مع مسيرات المتظاهرين ومن بين الحالات التي تم رصدها استخدام قوات الأمن الرصاص الحي والخرطوش لتفريق المتظاهرين ببلطيم بمحافظة كفر الشيخ ما أدى إلى إصابة الطفل "محمد عويضة" في عينه بطلق خرطوش؛ وكذلك استخدمت قنابل الغاز لتفريق المتظاهرين بمنطقة شبرا الخيمة.