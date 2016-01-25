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مسؤول بلجيكي يطالب بمنع اللاجئين الذكور من دخول المسابح

25/1/2016

قال رئيس بلدية في بلجيكا اليوم( الاثنين) إنه سيقترح حظر اللاجئين الذكور من ارتياد حمامات السباحة لمدة شهر بعد شكاوى من مضايقة نساء وهو ما جلب عليه توبيخا من وزير الهجرة الذي قال إنه سيكون قرارا غير حكيم.

ويسلط المقترح الضوء على النقاش المحتدم بشأن الهجرة إلى أوربا خاصة منذ اتهمت السلطات في ألمانيا مجموعات من المهاجرين بالتحرش الجنسي بنساء في مدينة كولونيا ليلة رأس السنة الميلادية.

وقال "مارك فاندن بوسشيه" رئيس بلدية كوكسيد الساحلية "لدينا شكاوى من نساء لشعورهن بالتحديق إليهن والتقاط صور سيلفي معهن، الأمر يتصاعد، لم تكن لدينا أي شكاوى من قبل.

وقال "بوستشه" إنه قرر التحرك بعد استدعاء الشرطة للتحقيق في واقعة ضبط رجل عراقي أمسك طفلة عمرها 11 عاما لدى نزولها من لعبة للتزحلق.

وقال السياسي المنتمي للحزب الليبرالي المتحدث بالهولندية (أوبن في.ال.دي) إنه سيقترح فرض حظر لمدة شهر خلال اجتماع لمجلس البلدية اليوم (الاثنين) لإفساح المجال حتى تهدأ الأعصاب. واستقبلت البلدة مؤخرا 300 من طالبي اللجوء.

وقال "في الوقت ذاته سنعلمهم (المهاجرين) أسلوب حياتنا ونشرح قواعد استخدام حمامات السباحة" مضيفا أن الحظر لن يسري على الأطفال وأمهاتهم.

لكن وزير الدولة البلجيكي للهجرة "تيو فرانكين" نصح بعدم اتخاذ مثل هذه الخطوة.

وقال في تغريدة "ليس من الحكمة معاقبة مجموعة بأكملها بسبب تجاوزات قلة، طالبو اللجوء يعيشون في مراكز مفتوحة وهم أحرار في الذهاب للاستحمام، لكن مندون استخدام الأيدي!".

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