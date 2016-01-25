البث الحي
منوعات

مرتضى منصور لميدو " مش عاوز فتي"

24/1/2016

مرتضى منصور – أرشيف

قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك  المصري إنه سيتدخل في عمل الجهاز الفني للفريق بقيادة أحمد حسام "ميدو".

مضيفا "البطل لا يفقد نقاطا البطل لا يفتي البطل لا يحب ويكره".

تصريحات منصور  جاءت بعد تعادل الزمالك مع سموحة  إيجابيا بهدف لكل فريق في الجولة 16 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وقال مرتضى منصور في مداخلة هاتفية على إحدى الفضائيات المصرية  "أقولها للجهاز الفني واضحة وصريحة بداية من يوم غد سأتدخل في عملكم".

وأوضح رئيس الزمالك "كلامي واضح هناك أسماء تلعب ولا تستحق مكانها ولو أراد الجهاز الفني إشراكها فليرحل معها".

وتساءل منصور قائلا "لماذا المدافع كوفي يلعب في الوسط؟ لماذا معروف يوسف يشترك كبديل وليس إبراهيم عبد الخالق؟ لماذا يخرج مهاجما ولا يدخل محمد سالم وأحمد حسن مكي؟".

وأفاد "كذلك هناك أسماء لن تلعب مجددا في الزمالك أسماء نسيت كرة القدم، وعليها الرحيل".

 

المزيد من منوعات

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)
الأكثر قراءة

مسعود أوزيل يوجه رسالة لبرلماني ألماني بشأن الإسلاموفوبيا (فيديو)

اللاعب الألماني مسعود أوزيل (رويترز)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

رايتس ووتش تدين إغلاق فرنسا لجمعية مناهضة للعنصرية ضد المسلمين.. ومفكر مغربي: مشروع ماكرون في أزمة

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)