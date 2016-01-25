مرتضى منصور لميدو " مش عاوز فتي"

مرتضى منصور – أرشيف

قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري إنه سيتدخل في عمل الجهاز الفني للفريق بقيادة أحمد حسام "ميدو".

مضيفا "البطل لا يفقد نقاطا البطل لا يفتي البطل لا يحب ويكره".

تصريحات منصور جاءت بعد تعادل الزمالك مع سموحة إيجابيا بهدف لكل فريق في الجولة 16 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وقال مرتضى منصور في مداخلة هاتفية على إحدى الفضائيات المصرية "أقولها للجهاز الفني واضحة وصريحة بداية من يوم غد سأتدخل في عملكم".

وأوضح رئيس الزمالك "كلامي واضح هناك أسماء تلعب ولا تستحق مكانها ولو أراد الجهاز الفني إشراكها فليرحل معها".

وتساءل منصور قائلا "لماذا المدافع كوفي يلعب في الوسط؟ لماذا معروف يوسف يشترك كبديل وليس إبراهيم عبد الخالق؟ لماذا يخرج مهاجما ولا يدخل محمد سالم وأحمد حسن مكي؟".

وأفاد "كذلك هناك أسماء لن تلعب مجددا في الزمالك أسماء نسيت كرة القدم، وعليها الرحيل".