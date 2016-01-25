ليلى سويف: جهاز العدالة في مصر يعاني من الانهيار

قالت والدة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح "ليلى سويف" إن جهاز العدالة المصري يعاني من انهيار شبه تام ليس فيما يخص المعتقلين فقط وإنما في تناوله لجميع القضايا من حيث تفعيل القانون وإطالة مدة البت في الأحكام وعدم العدالة فيها, وطول مدة الحبس الاحتياطي.

وأضافت سويف في مداخلة هاتفية على قناة "الجزيرة مباشر" الاثنين أن رؤية الناشط السياسي علاء عبد الفتاح للوضع العام ليست جيدة باعتبار أن الوضع في معظم البلاد العربية يشهد صراعات أدت إلى عدم استقرارها.

وقالت سويف، إن أخر زيارة قامت بها إلى ابنها المعتقل في سجن العقرب كانت يوم الخميس الماضي، لافتة إلى أن حالته الصحية جيدة ولا يعاني من أمراض داخل السجن.

يذكر أن محكمة مصرية أصدرت حكمها بسجن الناشط السياسي علاء عبد الفتاح خمس سنوات بعد إدانته بـ"انتهاك" قانون التظاهر الذي يحظر تنظيم أي احتجاج دون الحصول على موافقة حكومية، وتُعرف القضية التي صدر فيها الحكم إعلاميا بـ"أحداث مجلس الشورى" التي وقعت في نوفمبر 2013.