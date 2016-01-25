قنديل: خطاب السيسي احتوى في كل جملة كذبة

قال الكاتب الصحفي وائل قنديل إن خطاب السيسي الأخير احتوت كل جملة فيه على كذبة صريحة .

وأوضح قنديل خلال لقائه بالنافذة المسائية على شاشة الجزيرة مباشر أن أبرز تلك الأكاذيب التي احتواها خطاب السيسي قوله إن مصر تحولت من وطن للجماعة إلى وطن للجميع .

وأكد أن مصر لم تشهد حالة فصل عنصري على مدار تاريخها مثل التي تشهدها حاليا من خلال عزل شرائح واسعة من أبناء الشعب المصري .

وأضاف قنديل أن مصر التي في خاطر السيسي أصبحت خادما لإسرائيل وتتغذى على حليبها بحسب وصفه فهي تقوم نيابة عنها بمعاقبة الفلسطينيين، مشيرا إلى أن مصر السيسي أصبحت تتعاطى مع محيطها الإقليمي والإسلامي بأن من يمنحها الأموال هو صديقها مثلما كشفت عنه التسريبات، حسب وصفه.