في ذكرى يناير: البرغوثي على شاشة الجزيرة مباشر

تستضيف الجزيرة مباشر في برنامج " النافذة المسائية" الشاعر الفلسطيني تميم البرغوثي للحديث حول رؤيته لمستقبل الثورة المصرية، والأخطاء التي ارتكبها جميع الأطراف وأوصلت الثورة إلى المشهد الحالي.

كما يقدم البرغوثي قصيدة جديدة في الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير.

يقدم حلقة البرنامج "أيمن عزام" ويستضيف: د. عمر عاشور من لندن ود.داليا فهمي من نيوجيرسي والكاتب الصحفي سليمان جودة من القاهرة للتعليق على أهم أحداث يوم الذكرى الخامسة للثورة في الداخل والخارج، والسيناريوهات المتوقعة للثورة المصرية.

كما تسلط الحلقة الضوء على ما يعانيه الشباب الذين شاركوا في بدايات الثورة من اعتقال وإصابات إضافة إلى من قتل منهم خلال الاحتجاجات، حيث تستضيف المحامي والناشط الحقوقي أحمد حلمي، وزوجة الناشط المعتقل أحمد دومه، ووالد محمد عادل القيادي المعتقل بحركة 6 أبريل.